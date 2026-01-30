Форма поиска по сайту

30 января, 13:42

Общество
Эксперт Бархота: сдача питомца в качестве залога по кредиту напоминает крепостное право

Эксперт назвал использование животных в качестве залога возвращением к крепостному праву

Фото: depositphotos/cunaplus

Использование домашних животных в качестве залога по кредиту можно сравнить с возвращением к практике крепостного права. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Эксперт прокомментировал инициативу депутатов ГД от "Новых людей", выступивших за запрет на законодательном уровне сдавать питомцев в качестве предмета залога. Авторы инициативы предложили внести изменения в соответствующие статьи Гражданского кодекса РФ.

По данным депутатов, на начало сентября 2024 года в реестре уведомлений о залоге движимого имущества содержались сведения о залоге 58,4 тысячи кошек, 11,6 тысячи собак и около 3 тысяч черепах.

Бархота заявил, что с финансово-экономической точки зрения домашние животные действительно могут рассматриваться как ликвидный актив. Стоимость представителей редких пород может достигать 200–400 тысяч рублей и выше, при этом на цену влияют родословная, возраст и выставочные достижения.

Для небольших банков и микрофинансовых организаций, работающих в условиях высокой конкуренции, подобный нестандартный залог может стать инструментом привлечения клиентов.

"Он (залог. – Прим. ред.) позволяет заемщику потенциально снизить процентную ставку по сравнению с беззалоговым кредитом и увеличить запрашиваемую сумму, поскольку банк выдает средства не только под ожидаемый доход клиента, но и под обеспечение в виде имущества", – пояснил эксперт.

Специалист отметил, что обычно кредит выдается в размере 50–60% от оценочной стоимости животного. Такая сумма закладывается для покрытия рисков и возможных затрат на реализацию залога. В случае дефолта заемщика финансовая организация вправе изъять животное и продать его через специализированные торги или напрямую на рынке породистых животных.

При этом ключевой проблемой, по мнению Бархоты, остается этическая сторона вопроса, так как для большинства владельцев питомец является членом семьи. Использование его в качестве "разменной монеты" в кредитных отношениях вызывает исторические параллели с временами крепостного права, когда людей могли проигрывать в карты.

С практической точки зрения такой залог остается сложным и рискованным и для самой банковской системы, уточнил эксперт.

"Крупные кредитные организации, как правило, исключают такую возможность, предпочитая работать с классическими видами обеспечения – недвижимостью, транспортными средствами или ценными бумагами, или вовсе без залога", – заключил эксперт.

Ранее комитет Думы по госстроительству и законодательству поддержал и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о повышении штрафов за нарушения правил обращения с животными, если они привели к причинению вреда жизни и здоровью граждан или имуществу. Размер административных штрафов предлагалось увеличить до 300 тысяч рублей.

