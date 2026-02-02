Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 12:53

Происшествия

Герой России Муслим Муслимов погиб в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Сергей Меликов"

Герой России Муслим Муслимов погиб в ходе выполнения задач в зоне СВО. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

"С передовой пришла очень тяжелая для меня новость – не стало Муслима Муслимова, нашего 12-го Героя России с начала СВО. <...> Это огромная утрата не только для его семьи, а для всего Дагестана, всей России", – написал он.

Глава региона уточнил, что лично знал солдата, охарактеризовав его как скромного, искреннего и достойного человека. Более того, по его словам, Муслимов пользовался уважением и доверием своих боевых товарищей.

"Я уже говорил, что к каждому защитнику Родины отношусь как к сыну. Горжусь, переживаю, жду их возвращения домой вместе со всеми дагестанскими семьями. <...> Муслим навсегда останется в сердцах людей, которые знали о нем, служили рядом, гордились им как земляком. Мы будем помнить его как пример мужества, чести и настоящего офицера", – добавил Меликов, выразив искренние соболезнования семье военного.

Муслимов родился в августе 1998 года. Участником спецоперации стал с момента ее начала, пройдя путь от солдата до старшего лейтенанта. В частности, поступил на службу в 74-ю мотострелковую бригаду.

Свою первую боевую награду получил в 2023 году – медаль "За отвагу". Также Муслимов был удостоен медалей "За храбрость" II степени и Суворова. Звание Героя России он получил за выдающиеся успехи своего подразделения на Авдеевском направлении в 2024-м, тогда же ему вручили орден "За заслуги перед Республикой Дагестан".

Читайте также


происшествия

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика