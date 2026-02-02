Герой России Муслим Муслимов погиб в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Сергей Меликов"

Герой России Муслим Муслимов погиб в ходе выполнения задач в зоне СВО. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

"С передовой пришла очень тяжелая для меня новость – не стало Муслима Муслимова, нашего 12-го Героя России с начала СВО. <...> Это огромная утрата не только для его семьи, а для всего Дагестана, всей России", – написал он.

Глава региона уточнил, что лично знал солдата, охарактеризовав его как скромного, искреннего и достойного человека. Более того, по его словам, Муслимов пользовался уважением и доверием своих боевых товарищей.

"Я уже говорил, что к каждому защитнику Родины отношусь как к сыну. Горжусь, переживаю, жду их возвращения домой вместе со всеми дагестанскими семьями. <...> Муслим навсегда останется в сердцах людей, которые знали о нем, служили рядом, гордились им как земляком. Мы будем помнить его как пример мужества, чести и настоящего офицера", – добавил Меликов, выразив искренние соболезнования семье военного.

Муслимов родился в августе 1998 года. Участником спецоперации стал с момента ее начала, пройдя путь от солдата до старшего лейтенанта. В частности, поступил на службу в 74-ю мотострелковую бригаду.

Свою первую боевую награду получил в 2023 году – медаль "За отвагу". Также Муслимов был удостоен медалей "За храбрость" II степени и Суворова. Звание Героя России он получил за выдающиеся успехи своего подразделения на Авдеевском направлении в 2024-м, тогда же ему вручили орден "За заслуги перед Республикой Дагестан".

