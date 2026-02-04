Форма поиска по сайту

Новости

Новости

04 февраля, 09:11

Общество

Более 2 тысяч жителей Москвы воспользовались услугой бесплатного вывоза книг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 2,1 тысячи человек воспользовались столичным сервисом "Вывоз ненужных вещей" по бесплатному вывозу ненужных книг. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Новые технологии управления".

Уточняется, что всего с декабря 2024 года было вывезено почти 240 тонн книг, за 2025-й – более 215 тонн. При этом вывезенные книги не утилизируются, а реализуются на социальных площадках.

"Глобальная задача проекта – помочь москвичам избавиться от ненужных вещей. Поэтому чаще всего это книги, которые стали лишними в квартире по каким-то причинам, но все еще пригодны для пользования", – говорится в сообщении.

Москвичи могут бесплатно передавать на вывоз ненужные одежду и книги, оформив заявку через mos.ru.

Ранее сообщалось, что пользователи сервиса "Вывоз ненужных вещей" утилизировали свыше 125 тысяч предметов, включая старую мебель и бытовую технику. Отходы поступают на специальные пункты по переработке и утилизации. Пригодным для повторного пользования элементам дают вторую жизнь, а опасные компоненты безопасно утилизируют.

Чаще всего горожане избавлялись от холодильников, стиральных машин и плит, а также диванов, кресел и матрасов. Сервис наиболее востребован в крупных спальных районах с высокой плотностью населения.

обществогород

