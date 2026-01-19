Москвичи утилизировали более 125 тыс предметов с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи сервиса "Вывоз ненужных вещей" утилизировали свыше 125 тысяч предметов, включая старую мебель и бытовую технику. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Сервис, доступный на mos.ru, позволяет горожанам также избавиться от электроники, металлических изделий и транспортных средств. Отходы не отправляются на свалку, а поступают на специальные пункты по переработке и утилизации. Пригодным для повторного пользования элементам дают вторую жизнь, а опасные компоненты безопасно утилизируют, включая тяжелые металлы из электроники и фреон из холодильников.

В цепочке сортировки и утилизации задействованы все столичные и подмосковные предприятия. Например, стиральную машину сначала разбирают и сортируют на запчасти. До 70% от веса машины составляет металл – его прессуют и отправляют на специальные комбинаты, а пластик и резину измельчают в гранулы. Кроме того, электронные платы становятся источником цветных металлов. Остальные компоненты, вроде проводки и конденсаторов, безопасно утилизируют.

Некоторые материалы можно перерабатывать фактически бесконечно – большая часть алюминиевых изделий обретает уже не вторую, а пятую или десятую жизнь. В это же время из переработанного пластика изготавливают садовую мебель, одежду и стройматериалы. Резиновая крошка используется для покрытия детских и спортивных площадок. Ее же применяют при создании беговых дорожек.



Выяснилось, что чаще всего горожане избавлялись от холодильников, стиральных машин и плит, а также диванов, кресел и матрасов. Ранее этой услугой пользовались лица старшего и среднего поколений, а теперь к ней все чаще прибегает молодежь. Это связано не только с естественным износом вещей, но и с ростом экологической осознанности.

Сервис наиболее востребован в крупных спальных районах с высокой плотностью населения, особенно на юге и севере города.

"Вывозом ненужных вещей" могут воспользоваться любые совершеннолетние горожане со стандартной или полной учетной записью на mos.ru. Им доступен как платный, так и бесплатный вывоз предметов. Для оформления заявки нужно выбрать сами предметы, указать их количество, адрес, дату и время приезда специалистов. Если также выбирались платные позиции, то будет сформирована квитанция, которую нужно оплатить.



"Если подать заявку до 18:00, вывоз вещей, за исключением одежды и книг, может быть организован в тот же день в зависимости от загруженности специалистов", – добавили на портале.

После отправки формы пользователю позвонит оператор для подтверждения заявки и уточнения деталей, а в нужную дату специалисты сами вынесут вещи, даже если в доме нет лифта.

В это же время гражданам напомнили, что демонтировать встроенную технику нужно еще до приезда специалистов. Отключать газовые плиты могут только сертифицированные службы. Для утилизации авто или мотоцикла нужно будет предоставить документы на право собственности.

Кроме того, участники программы "Миллион призов" могут использовать баллы для оплаты вывоза крупногабаритной техники. Получить промокод можно на сайте ag-vmeste.ru.

Принести ненужные вещи можно и самому. Для этого в столице действует проект "Экоточки Москвы". Для начала стоит найти ближайшую к дому экоточку и уточнить, какие именно материалы принимают в этом месте. В целом граждане могут приносить на эти пункты одежду, текстиль, аксессуары, автомобильные шины, книги, электроприборы и блистеры от лекарств.

Кроме того, до 1 марта действует акция "Елочный круговорот", который позволяет отдать на переработку натуральные новогодние ели, сосны, пихты, лапник. В городе открыто 175 круглосуточных точек приема елок.

Ранее сообщалось, что единый региональный оператор АО "Экотехпром" создал телеграм-бота "Москва сортирует" для раздельного сбора отходов. С помощью него горожане смогут узнать адрес ближайшей контейнерной площадки, пункта приема специальных отходов и его расписание.

