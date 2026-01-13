Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 09:38

Город

Экологично утилизировать новогодние елки поможет сервис "Вывоз ненужных вещей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи могут воспользоваться сервисом "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru, чтобы сдать живую новогоднюю ель на экологичную утилизацию, передал портал мэра и правительства столицы.

На утилизацию принимают деревья высотой не более 2,5 метра. Услуга предоставляется уже третий год подряд и позволяет сэкономить время горожан, а также позаботиться об окружающей среде.

Специалисты сами приезжают за елкой, упаковывают ее в пленку и выносят из дома. После этого дерево отправляют в пункт экологичной переработки. Перед их приездом необходимо снять с ели все новогодние украшения.

В департаменте информационных технологий рассказали, что услуга предоставляется всем совершеннолетним горожанам, которые имеют полную учетную запись на портале mos.ru. Заявка оформляется на странице сервиса при помощи Mos ID. Также это можно сделать в приложениях "Моя Москва" и "Электронный дом".

В заявке указывается объект и количество деревьев, а также удобная дата и время для визита специалистов. После заполнения формы поступает звонок оператора для уточнения деталей. Если заявка подана до 18:00, то забрать ель могут в этот же день. Услуга платная. Чтобы узнать стоимость и подробности, необходимо перейти на страницу сервиса.

Также с 2 января по 11 марта жители столицы могут самостоятельно сдать деревья и их ветви в пункты приема акции "Елочный круговорот", которая проводится департаментом природопользования и охраны окружающей среды с 2016 года. Полученные ели перерабатывают в щепу, которая используется в том числе при удобрении почв в столичных парках и для создания экологичных троп.

За 2025 год москвичи сдали более 500 тонн предметов для утилизации и переработки с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей". Таким образом жители не только избавляются от ненужных вещей, но и вносят свой вклад в сохранение окружающей среды. Чаще всего сдавали холодильники, диваны и стиральные машины.

Москвичам напомнили о способах утилизации елки

Читайте также


город

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика