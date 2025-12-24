Форма поиска по сайту

24 декабря, 08:00

Город

Приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы в домашних делах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жители столицы могут передавать показания счетчиков, планировать досуг и пользоваться услугами и сервисами портала mos.ru с помощью приложения "Моя Москва". Об этом рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Одним из наиболее востребованных разделов приложения является "Дом". В нем горожане могут в том числе пополнить баланс домашнего телефона, вызвать мастера, заказать вывоз ненужных вещей и многое другое.

"Раздел "Дом" объединил все необходимое для жителей многоквартирных домов, и мы видим его востребованность: в среднем за последние 3 месяца каждый 5-й пользователь посещает раздел. При этом более 70% из них переходят в виджеты, пользуются сервисами или открывают каталог услуг", – говорится в сообщении.

Найти этот раздел можно на главном экране приложения "Моя Москва", здесь представлено 7 городских сервисов для решения бытовых задач. Для их использования нужно добавить сведения о квартире непосредственно в приложении или в личном кабинете на портале mos.ru.

Передача показаний счетчиков воды и электричества является одним из самых востребованных сервисов приложения. С августа 2025 года жители воспользовались этими сервисами около 690 тысяч раз.

Также москвичи могут воспользоваться услугой вызова мастера. В заявке необходимо выбрать причину обращения и указать желаемое время визита. Вызвать мастера можно и для другого человека.

Также жители города могут пользоваться сервисом "Вывоз ненужных вещей". Он будет полезен во время переезда или ремонта. Приложение "Моя Москва" также дает возможность проверить и пополнить баланс домашнего телефона.

Кроме того, для собственников квартир в приложении доступны услуга "Согласования перепланировки помещений" и сервис "Сведения капитального ремонта".

При необходимости пользователи "Моей Москвы" могут открыть полный каталог услуг в разделе "Услуги".

В октябре новая версия приложения стала доступна пользователям, имеющим смартфоны с операционными системами iOS и Android. Скачать обновление можно на mos.ru или в магазинах приложений.

Важные сведения пользователь может посмотреть в формате виджетов, некоторые настроены под индивидуальные обстоятельства человека. В частности, у пользователя могут появляться уведомления о записи к врачу, а также актуальные показания счетчиков.

