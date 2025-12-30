Форма поиска по сайту

30 декабря, 07:56

Технологии

Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в MAX

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Официальное приложение портала mos.ru заработало в мессенджере MAX, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Это еще один шаг по расширению каналов предоставления услуг и сервисов для жителей. Благодаря этому горожане получают быстрый доступ к городским услугам и сервисам в удобном и привычном формате мессенджера", – указали в пресс-службе департамента информационных технологий.

В приложении можно получать актуальные новости Москвы, читать инструкции и узнавать другую информацию. Чтобы открыть приложение, нужно запустить чат-бота по ссылке.

Затем в диалоговом окне нужно перейти в само приложение. На главной странице, помимо новостей Москвы, можно ознакомиться со столичными проектами и перейти к каталогу услуг и сервисов, включая оплату единого платежного документа, вызов мастера, запись в кружки и секции, вывоз ненужных вещей, проверку и оплата штрафов и многое другое.

Также горожане смогут перейти и подписаться на официальные новостные каналы правительства города в MAX и скачать другие городские приложения. Кроме прочего, в приложении реализовали функцию поиска по порталу.

Ранее стало известно, что в мессенджере зарегистрировались уже около 80 миллионов человек. С момента запуска сервиса пользователи отправили суммарно 10 миллиардов сообщений и совершили 2,2 миллиарда звонков. Среднее число ежедневных пользователей MAX в середине декабря достигло 46,4 миллиона человек, что соответствует 37,7% населения России.

технологииобществогород

