Личный блог Сергея Собянина появился в мессенджере MAX

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Личный блог Сергея Собянина появился в национальном мессенджере MAX.

"Новый российский мессенджер MAX уверенно расширяет свою аудиторию", – написал мэр Москвы.

По его словам, канал станет еще одной "хорошей возможностью" рассказать москвичам о жизни столицы.

Ранее Владимир Путин назвал создание мессенджера MAX нужным. Он отметил, что в настоящее время Россия добилась полного цифрового суверенитета. Канал Путина на этой платформе появился в сентябре.

Также в декабре стало известно, что число пользователей, которые зарегистрировались в MAX, увеличилось до 75 миллионов человек. Блогеры, компании и госорганизации создали свыше 122 тысяч каналов с более чем 35 миллионами подписчиков.