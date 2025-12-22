Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 15:02

Мэр Москвы

Личный блог Сергея Собянина появился в мессенджере MAX

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Личный блог Сергея Собянина появился в национальном мессенджере MAX.

"Новый российский мессенджер MAX уверенно расширяет свою аудиторию", – написал мэр Москвы.

По его словам, канал станет еще одной "хорошей возможностью" рассказать москвичам о жизни столицы.

Ранее Владимир Путин назвал создание мессенджера MAX нужным. Он отметил, что в настоящее время Россия добилась полного цифрового суверенитета. Канал Путина на этой платформе появился в сентябре.

Также в декабре стало известно, что число пользователей, которые зарегистрировались в MAX, увеличилось до 75 миллионов человек. Блогеры, компании и госорганизации создали свыше 122 тысяч каналов с более чем 35 миллионами подписчиков.

MАХ стал единственным способом получить код для "Госуслуг" на смартфоне

Читайте также


мэр Москвытехнологии

Главное

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика