Число пользователей платформы MAX достигло 75 миллионов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Количество пользователей, которые зарегистрировались в мессенджере MAX, увеличилось до 75 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Среднесуточное число пользователей в декабре составило 45 миллионов человек. Помимо этого, с момента запуска платформы было написано свыше 6,5 миллиарда сообщений, звонков было совершено более 2 миллиардов раз.

Кроме того, блогеры, компании и госорганизации создали свыше 122 тысяч каналов с более чем 35 миллионами подписчиков.

Ранее на платформе MAX появился режим "Семейная защита", который позволяет обезопасить близких от мошенников. Владелец защиты сможет управлять настройками приватности участников режима.

Например, можно будет отрегулировать, кто именно сможет звонить, писать или добавлять пользователя в чаты. Также "Семейная защита" позволит оградить участников от спама и нежелательного контента. Пригласить в соответствующий режим можно лишь тех, кто есть в контактах.

