Режим "Семейная защита" появился в MAX

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Режим "Семейная защита", позволяющий обезопасить своих близких от мошенников, появился на цифровой платформе MAX. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.

Владелец защиты сможет управлять настройками приватности участников режима. Например, можно будет отрегулировать то, кто именно сможет звонить, писать или добавлять пользователя в чаты. Также "Семейная защита" позволит оградить участников от спама и нежелательного контента.

Пригласить в соответствующий режим можно лишь тех, кто есть в контактах. Для этого надо зайти в профиле в "Приватность", выбрать "Семейная защита", а потом нажать "Создать защиту". Полученный код нужно направить пользователю для подключения, а тот также должен перейти в этот раздел и ввести число.

Код можно использовать один раз для одного человека, он будет действителен в течение 10 минут. Кроме того, создатель режима увидит в списке всех, кто присоединился к нему.

Ранее пользователи МАХ получили быстрый доступ к своим документам с портала "Госуслуги". В их числе – электронные версии паспорта и водительского удостоверения, а также СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. В будущем список планируется расширить. В него войдут основные документы детей и информация о транспортных средствах пользователей.

