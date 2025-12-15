Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 14:50

Технологии

Режим "Семейная защита" появился в MAX

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Режим "Семейная защита", позволяющий обезопасить своих близких от мошенников, появился на цифровой платформе MAX. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.

Владелец защиты сможет управлять настройками приватности участников режима. Например, можно будет отрегулировать то, кто именно сможет звонить, писать или добавлять пользователя в чаты. Также "Семейная защита" позволит оградить участников от спама и нежелательного контента.

Пригласить в соответствующий режим можно лишь тех, кто есть в контактах. Для этого надо зайти в профиле в "Приватность", выбрать "Семейная защита", а потом нажать "Создать защиту". Полученный код нужно направить пользователю для подключения, а тот также должен перейти в этот раздел и ввести число.

Код можно использовать один раз для одного человека, он будет действителен в течение 10 минут. Кроме того, создатель режима увидит в списке всех, кто присоединился к нему.

Ранее пользователи МАХ получили быстрый доступ к своим документам с портала "Госуслуги". В их числе – электронные версии паспорта и водительского удостоверения, а также СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. В будущем список планируется расширить. В него войдут основные документы детей и информация о транспортных средствах пользователей.

Читайте также


технологии

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика