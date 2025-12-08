08 декабря, 17:04Технологии
Число каналов в мессенджере MAX превысило 87 тысяч
Количество каналов в мессенджере MAX превысило 87 тысяч. Это в шесть раз больше, чем месяцем ранее, заявили в пресс-службе платформы.
При этом суммарное число подписчиков каналов в мессенджере составило более 28 миллионов человек.
Ранее стало известно, что канал "Кремль Новости" стал первым в MAX, кто набрал миллион подписчиков. В нем публикуется информация о работе Владимира Путина. Первый пост в канале разместили там 8 сентября.
До 2035 года мессенджер официально получил регистрацию изобразительного товарного знака в России. Фирменное изображение будет использоваться для сообщений, аудио- и видеоконтента, а также электронных файлов.
