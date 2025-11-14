Органы стройнадзора станут владельцами домовых чатов в MAX

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Органы строительного надзора будут администрировать домовые чаты в мессенджере MAX. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РФ.

Как пояснило ведомство, такие меры позволят обеспечить работу официальных групп независимо от смены управляющей компании.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин призвал создать общедомовые чаты в MAX и перевести туда всю информацию, которая была в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Кроме того, министр потребовал закрепить статус домового чата.

При этом председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал, что перевести все общедомовые чаты в мессенджер невозможно из-за действующего законодательства. Он также указал, что на портале "Госуслуги" уже есть чат, в котором россияне могут общаться между собой, а также официально обращаться к властям.

Юрист добавил, что также домовые онлайн-чаты существуют на региональных порталах, таких как mos.ru или "Добродел".