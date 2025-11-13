Юрист Крохин: перевод всех общедомовых чатов в MAX противоречит закону

13 ноября, 17:16Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Перевести все общедомовые чаты в мессенджер MAX невозможно из-за действующего законодательства. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, юрист Константин Крохин.
Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что всем многоквартирным домам надо создать общедомовые чаты в мессенджере MAX и перевести туда всю информацию, которая была в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Кроме того, министр призвал закрепить статус домового чата.
Юрист пояснил, что законодательство в России говорит о свободе выбора, поэтому у главы Минстроя нет полномочий управлять личными интересами граждан и указывать им, каким мессенджером пользоваться.
Крохин добавил, что на портале "Госуслуги" уже есть чат, в котором россияне могут общаться между собой, а также официально обращаться к властям.
"Есть целый раздел – ГИС ЖКХ, на который потрачены миллиарды. Существует он уже 10 лет. И чаты там есть, и жалобы там можно подавать, и документацию там размещать заставляют управляющие компании", – сказал он.
Юрист добавил, что также домовые онлайн чаты уже есть на региональных порталах, таких как mos.ru или "Добродел", поэтому непонятно, как и зачем все это переносить в один MAX.
Ранее жители девяти стран СНГ получили возможность переписываться и совершать звонки через MAX. Речь идет не только о России и Белоруссии, но и об Узбекистане, Молдавии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Армении и Азербайджане.
Для общения с пользователями из стран СНГ необходимо, чтобы номера собеседников были добавлены в списки контактов. Также один из собеседников может отправить другому ссылку-приглашение.
Домовые чаты в России попросили перенести в MAX до конца года