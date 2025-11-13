Юрист Крохин: перевод всех общедомовых чатов в MAX противоречит закону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Перевести все общедомовые чаты в мессенджер MAX невозможно из-за действующего законодательства. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, юрист Константин Крохин.

Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что всем многоквартирным домам надо создать общедомовые чаты в мессенджере MAX и перевести туда всю информацию, которая была в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Кроме того, министр призвал закрепить статус домового чата.

Юрист пояснил, что законодательство в России говорит о свободе выбора, поэтому у главы Минстроя нет полномочий управлять личными интересами граждан и указывать им, каким мессенджером пользоваться.

Крохин добавил, что на портале "Госуслуги" уже есть чат, в котором россияне могут общаться между собой, а также официально обращаться к властям.

"Есть целый раздел – ГИС ЖКХ, на который потрачены миллиарды. Существует он уже 10 лет. И чаты там есть, и жалобы там можно подавать, и документацию там размещать заставляют управляющие компании", – сказал он.

Юрист добавил, что также домовые онлайн чаты уже есть на региональных порталах, таких как mos.ru или "Добродел", поэтому непонятно, как и зачем все это переносить в один MAX.

Ранее жители девяти стран СНГ получили возможность переписываться и совершать звонки через MAX. Речь идет не только о России и Белоруссии, но и об Узбекистане, Молдавии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Армении и Азербайджане.

Для общения с пользователями из стран СНГ необходимо, чтобы номера собеседников были добавлены в списки контактов. Также один из собеседников может отправить другому ссылку-приглашение.