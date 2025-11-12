Глава Минстроя Файзуллин: соседские чаты для домов должны быть созданы в MAX до конца года

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин призвал создать до конца года в каждом многоквартирном доме чаты в мессенджере MAX. Об этом он сообщил на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совфеде, передает ТАСС.

Файзуллин уточнил, что данная задача поставлена перед министерством и сенаторами российским кабмином и президентом РФ. При этом многоквартирным домам не только нужно создать чаты в MAX, но и перевести на этот мессенджер все, что было в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Кроме того, министр призвал закрепить статус домового чата.

"Это фактически работа по почти миллиону многоквартирных домов в стране", – уточнил Файзуллин.

Ранее жителям девяти стран СНГ стала доступна возможность отправки сообщений и звонков в МАХ. Ею могут воспользоваться не только граждане России и Белоруссии, но и население Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

Чтобы общаться с пользователями из стран СНГ, необходимо, чтобы номера собеседников были добавлены в списки контактов. Если пользователи не находятся в списке контактов друг друга, один из собеседников может отправить ссылку-приглашение.