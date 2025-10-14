Россияне смогут заселяться в гостиницы через мессенджер MAX

Фото: depositphotos/alebloshka

Российский кабмин прорабатывает возможности заселения в гостиницы с помощью водительских удостоверений и мессенджера MAX, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на правительственном часе в Госдуме.

"В туризме, к примеру, чтобы ускорить процесс заселения в гостинице, сейчас разрешили использовать биометрию. В планах – заселение через загранпаспорт, водительские права, мессенджер MAX", – сказал министр.

Как отметил Решетников, в конечном итоге нужно реализовать проект заселения без ресепшн, что позволит улучшить производительность, а также упростить работу в ночное время.

Ранее глава VK Владимир Кириенко рассказал, что пользователи MAX могут создать "Цифровой ID" по водительским правам. Изначально функция была доступна только по биометрии или загранпаспорту. Теперь есть возможность сделать это через портал "Госуслуги".