АТОР сформирует базу туробъектов РФ для людей с ОВЗ

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Ассоциация туроператоров РФ запускает спецпроект по созданию базы туристических объектов и маршрутов, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом со ссылкой на АТОР пишет РИА Новости.

По словам главы ведомства Майи Ломидзе, российские туроператоры наблюдают резкий рост интереса к путешествиям среди маломобильных людей. Однако информации о туристических возможностях для этой категории граждан не хватает.

"Существует много аспектов, требующих отдельного внимания экспертов и специалистов: инфраструктурные, законодательные, транспортные, кадровые вопросы. АТОР готова поднимать эти темы и участвовать своей экспертизой и медиаресурсами", – подчеркнула она.

Для реализации инициативы был запущен проект "Туризм неограниченных возможностей", объединяющий опыт туроператоров и Всероссийского общества инвалидов. Более того, свою работу начал и специальный сайт.

В рамках проекта в настоящее время стартовала практика выездных экспертиз текущих возможностей национальных туристических направлений для приема туристов с особыми потребностями.

Например, эксперты уже посетили Архангельскую, Новгородскую, Псковскую, Свердловскую, Белгородскую и Ленинградскую области, а также Санкт-Петербург. Они тщательно проверили восемь маршрутов, чтобы понять, насколько они адаптированы для туристов с ОВЗ.

Ранее стало известно о еще одном нововведении в сфере туризма, касающемся системы заселения в гостиницы с использованием биометрических данных. Новая технология позволит проходить регистрацию без бумажных документов. Запуск механизма планируется до начала лета.

На первом этапе сервис заработает только в Москве, но со временем его планируют внедрить и в других регионах. Воспользоваться системой смогут граждане России, ранее зарегистрировавшие свои биометрические данные. При этом возможность заселиться по паспорту сохранится.