В столичных отелях запустят заселение по биометрии до начала лета

До начала лета в столице планируют запустить систему заселения в гостиницы с использованием биометрических данных. Новая технология позволит проходить регистрацию без бумажных документов.

На первом этапе сервис заработает только в Москве, но со временем его планируют внедрить и в других регионах. Воспользоваться системой смогут граждане России, ранее зарегистрировавшие свои биометрические данные. При этом возможность заселиться по паспорту сохранится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.