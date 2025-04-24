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24 апреля, 07:45

Туризм

В столичных отелях запустят заселение по биометрии до начала лета

В столичных отелях запустят заселение по биометрии до начала лета

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До начала лета в столице планируют запустить систему заселения в гостиницы с использованием биометрических данных. Новая технология позволит проходить регистрацию без бумажных документов.

На первом этапе сервис заработает только в Москве, но со временем его планируют внедрить и в других регионах. Воспользоваться системой смогут граждане России, ранее зарегистрировавшие свои биометрические данные. При этом возможность заселиться по паспорту сохранится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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