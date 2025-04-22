Новости регионов: газ взорвался в жилом доме в Махачкале

Два человека пострадали в результате взрыва газа в многоэтажке в Махачкале. Пострадавших отправили в ожоговый центр. После взрыва пожара не было, жильцов не эвакуировали, сообщают в МЧС. На месте работают экстренные службы.

В Крыму активно готовятся к летнему наплыву туристов и обустраивают пляжи. Работы планируют завершить к 1 мая, а полностью подготовить полуостров – к июню. Этим летом там будут доступны 340 оборудованных пляжей.

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