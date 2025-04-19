В Москве ввели постоянное ограничение скорости для электросамокатов кикшеринга – теперь они не разгоняются быстрее 20 километров в час. В отдельных зонах, таких как парки, лимит будет еще ниже. Нововведение касается всех городских сервисов проката.

Это должно снизить число аварий и конфликтов между пешеходами и водителями самокатов. Большинство пользователей и раньше не превышали установленный предел, а агрессивный стиль езды был редкостью. Власти рассчитывают, что мера повысит безопасность на улицах и сделает перемещение комфортнее для всех.

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