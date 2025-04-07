В Москве продолжается строительство новых путепроводов

В прошлом году в столице открыли 11 новых путепроводов – в том числе на дублере Калужского шоссе, Ленинградском проспекте и в районе станции Бескудниково. На данный момент строительство продолжается сразу в нескольких точках. Среди них – поселок Мосрентген и четыре объекта на северо-востоке Москвы.

На улице Костромская возводится путепровод, который соединит районы Бибирево, Алтуфьевский и Отрадное. Проект включает не только саму эстакаду, но и реконструкцию прилегающих улиц, устройство заездных карманов для транспорта и подземного перехода для пешеходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.