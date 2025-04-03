График движения поездов на МЦД-2 изменится до конца апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

График движения поездов на втором Московском центральном диаметре изменится по вечерам пятниц и суббот до конца апреля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Расписание изменится в связи с подготовительными работами для строительства нового путепровода на МЦД-2. Он соединит улицы Добролюбова, Складочную и Двинцев автомобильной дорогой, уточнило ведомство.

Путепровод повысит уровень транспортной доступности для жителей районов Бутырского, Марьина Роща, Савеловского, Тимирязевского, Марфино и Останкинского.

В связи с этим после 22:45 до 05:45 поезда будут следовать в обоих направлениях по пути на Нахабино. Также на участке от станции Курская до станции Стрешнево после 22:30 до одного часа увеличат интервалы. Меры сохранятся до окончания движения электричек.

Кроме того, на Рижском и Курском направлениях до 18 минут будут увеличены интервалы после 21:00 и до 30 минут – после 23:00.

Вместе с тем на Рижском направлении после 21:00 некоторые поезда со стороны Нахабина проследуют с измененными маршрутами от и до станции Стрешнево, а на Курском направлении с этого же времени составы со стороны Подольска проедут по укороченному пути от и до станции Курской.

"Перед поездкой уточняйте расписание пригородных и городских поездов в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика", – добавило ведомство.

Между тем до 11 апреля изменено расписание движения поездов на МЦД-3. На Казанском направлении частично увеличены интервалы движения: с начала движения до 07:30 – до 15 минут, после 23:00 – до 20 минут. На Ленинградском направлении интервалы движения после 23:00 частично увеличены до 20 минут.

Также первый поезд в сторону Зеленограда-Крюкова будет отправляться в 06:02, последний – в 00:22. В сторону Ипподрома первый поезд отправится в 05:43, последний – в 00:23.