Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Движение поездов на D3 изменится с 1 по 11 апреля. Об этом сообщает в своем телеграм-канале столичный Дептранс.

Ведомство уточнило, что на Казанском направлении будут частично увеличены интервалы движения: с начала движения до 07:30 – до 15 минут, после 23:00 – до 20 минут.

Кроме того, некоторые поезда проследуют укороченными маршрутами от/до Люберец и Быкова. Также изменят расписание и набор остановок у части поездов дальнего пригорода.

На Ленинградском направлении интервалы движения после 23:00 будут частично увеличены до 20 минут. На станции Митьково изменится время отправления первых и последних поездов.

Первый поезд в сторону Зеленограда-Крюкова будет отправляться в 06:02, последний – в 00:22. В сторону Ипподрома первый поезд отправится в 05:43, последний – в 00:23.

Пассажиров призвали сверяться с расписанием пригородных и городских поездов перед поездкой в приложениях "Московский транспорт", "Метро Москвы" и на сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений.

"Планируйте поездки заранее", – заключили в сообщении.

Между тем расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Казанского, Павелецкого направлений, в том числе аэроэкспрессов в Домодедово, изменится в апреле.

Это связано с развитием инфраструктуры на станциях Петровско-Разумовская, Москва-Сити (Тестовская), а также участках Дмитров – Савелово, Яхрома – Дмитров, Бирюлево-Товарное – Домодедово, Марк – Лобня, Бронницы – Фаустово, пояснили в столичной магистрали.

