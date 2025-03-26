Расписание электричек четырех направлений МЖД изменится в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Казанского, Павелецкого направлений, в том числе аэроэкспрессов в Домодедово, изменится в апреле. Об этом горожан предупредили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Это связано с развитием инфраструктуры на станциях Петровско-Разумовская, Москва-Сити (Тестовская), а также участках Дмитров – Савелово, Яхрома – Дмитров, Бирюлево-Товарное – Домодедово, Марк – Лобня, Бронницы – Фаустово, пояснили в столичной магистрали.

На станции Петровско-Разумовская Савеловского направления 1–6, 8–13, 15–20, 22–27, 29–30 апреля с 01:10 до 05:30 будет приостановлено движение по первому и второму главным путям для монтажа фасадов конкорса.

Это повлияет на время отправления и прибытия некоторых электричек. Кроме того, несколько составов проследуют по укороченным маршрутам, а пять электричек выведут из графика.

На участке Дмитров – Савелово 1–4, 8–11, 15–18 апреля с 09:30 до 13:10 на перегоне Яхрома – Дмитров пройдут работы по ремонту объектов энергообеспечения. В связи с этим также изменится время отправления и прибытия нескольких поездов, некоторые проследуют по укороченному маршруту.

На участке Марк – Лобня 14–17, 27–28 апреля с 02:35 до 05:35 запланированы ремонтные работы на втором главном пути железнодорожного моста, что также отразится на расписании.

В свою очередь, на Белорусском направлении на станции Тестовская с 1 по 30 апреля с 01:55 до 04:55 в ночное время продолжатся работы по обновлению пассажирской инфраструктуры. Это незначительно повлияет на график движения.

На Павелецком направлении на перегоне Бирюлево-Товарное – Домодедово стартует капитальный ремонт 1-го главного пути. Планируется отремонтировать около 20 километров.

Железнодорожники проведут полный цикл работ: снимут старую рельсошпальную решетку, установят новую, очистят и добавят щебеночный балласт, уложат и сварят рельсы, а затем выправят и отделают путь.

Для выполнения этих работ будет использоваться специализированная техника, в том числе краны для разборки и укладки, машины для очистки щебня и комплексы для выправки.

Первые технологические окна назначены с 02:20 5 апреля до 02:20 7 апреля и в то же время 12–14 апреля. Движение поездов будет организовано по соседним путям в реверсивном режиме.

Изменение расписания и количества остановок пригородных поездов коснется также аэроэкспрессов. Некоторые вагоны в сторону Москвы будут следовать без посадки и высадки на платформах Калинина и Булатниково.

У аэроэкспрессов увеличится интервал движения до 1 часа. Назначено 16 пар дополнительных поездов на участке Домодедово – Аэропорт Домодедово.

Тем временем на Казанском направлении на перегоне Бронницы – Фаустово 7–11 апреля с 11:55 до 15:55 будут проводиться ремонтные работы на 1-м главном пути. Изменены время отправления и прибытия поездов, а также количество остановок. Кроме того, 8 электричек проследуют по укороченному маршруту, 2 поезда временно выведут из расписания.

Горожан также предупредили об изменениях расписания поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) 7–10 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Причиной стали ремонтно-путевые работы по модернизации инфраструктуры ОЖД. Пригородные составы МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены.

Вместе с тем на направлении Москва – Клин и Тверь – Лихославль – Тверь некоторые вагоны будут отменены на всем пути следования, а другая часть проследует без остановок.

Расписание электричек Казанского направления МЖД также будет изменено в конце марта из-за модернизации инфраструктуры. 26 и 31 марта, 1–4, 7–11, 14–18, 21–23 апреля с 06:00 до 16:00 будет проходить капитальный ремонт путей на участке Луховицы – Щурово протяженностью 14,2 километра.

Еще рабочие планируют укладывать стрелочные переводы. Из-за этого у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также число остановок.