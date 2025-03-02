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02 марта, 09:15

Транспорт

Поезда МЦД-3 начали ходить по новому расписанию

Поезда МЦД-3 начали ходить по новому расписанию

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Поезда МЦД-3 начали ходить по новому расписанию. Интервалы движения увеличены от 10 до 30 минут. Часть составов следует укороченными маршрутами от станции "Люберцы" до "Быково".

Время отправления первых и последних поездов со станции "Митьково" также изменилось. Эти ограничения будут действовать до конца марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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