02 марта, 09:15Транспорт
Поезда МЦД-3 начали ходить по новому расписанию
Поезда МЦД-3 начали ходить по новому расписанию. Интервалы движения увеличены от 10 до 30 минут. Часть составов следует укороченными маршрутами от станции "Люберцы" до "Быково".
Время отправления первых и последних поездов со станции "Митьково" также изменилось. Эти ограничения будут действовать до конца марта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Поезда на МЦД-2 курсируют со всеми остановками
- Схема выхода с платформы МЦД-4 на Курском вокзале изменится с 1 марта