Собянин: более 740 млн поездок совершили пассажиры БКЛ с момента ее запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение по всей Большой кольцевой линии метро (БКЛ) было запущено два года назад. С того момента пассажиры совершили по ней уже более 740 миллионов поездок, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

При этом БКЛ стала одна из самых востребованных линий метро. В рабочие дни по ней проезжают более 1,4 миллиона горожан.

По словам мэра, запуск БКЛ стал исторический для Москвы моментом. Эта линия метро стала одним из самых крупных проектов в истории метростроения. При этом реализовать его удалось всего за 10 лет, напомнил Собянин.

Открытие БКЛ позволило сразу же разгрузить другие ветки метро, а также открыло для жителей и гостей Москвы десятки новых удобных маршрутов.

Вместе с тем запуск этой линии дал импульс для развития всего города. Возле ее станций возводятся жилые дома, расширяется социальная инфраструктура и активнее развивается бизнес. При этом в самом метрополитене появились 6 тысяч новых рабочих мест.

На сегодняшний день по линии курсируют около 100 современных отечественных поездов "Москва-2020". Их обслуживанием занимается три электродепо.

Ранее на БКЛ на выходах № 3–4 станции "Каширская" открылся новый сервисный центр Московского транспорта. Он работает ежедневно с 08:00 до 20:00, кроме праздников.

Его сотрудники могут помочь заменить неисправные билеты, получить необходимые услуги "Московского паркинга" или наземного транспорта столицы, а также перенести баланс с одной "Тройки" на другую.