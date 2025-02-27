В Москве начали подготовку к запуску беспилотного поезда метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Подготовку к первому этапу запуска беспилотного поезда начали в Московском метрополитене. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Первый этап стартует на Большой кольцевой линии в текущем году по поручению Сергея Собянина. Для обеспечения движения линию оборудуют сетью 5G, которая позволит наладить сверхбыструю связь взаимодействия с инфраструктурой.

"Запуск беспилотного движения станет историческим событием для столичного метрополитена. Инновационный проект обладает значительным потенциалом", – отметил вице-мэр.

В первую очередь ведомство стремится обеспечить безопасность пассажирам и сократить время ожидания поезда в часы пик, добавил Ликсутов. После завершения обустройства БКЛ технология появится и на других линиях.

Между тем в метро в текущем году установят 15 километров бесстыковых рельсов, за счет чего поездки станут тише и плавнее. Кроме того, уже установлено почти 400 километров рельсов такого типа. Они есть на большей части линий. Благодаря этому на пути крайне редко встречаются места, где рельсы соединяются. Именно поэтому поезда едут плавнее и тише.