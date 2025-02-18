Новые составы "Иволга" совершили первую поездку на Ярославском направлении МЖД

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новые железнодорожные составы "Иволга" совершили первую тестовую поездку на Ярославском направлении Московской железной дороги. На сайте магистрали заявили, что составы ЭГЭ2Тв "Иволга 3.0" проехали от Ярославского вокзала до Сергиева Посада и обратно.

В ходе тестовой поездки проверялись параметры работы автоматики и телемеханики, энергоснабжения, скорость движения на участках и габариты приближения к платформам. Отмечается, что в составах "Иволга 3.0" созданы максимально комфортные условия для пассажиров: в поездах имеются удобные кресла, зарядки для гаджетов, климат-контроль, система обеззараживания воздуха, туалетные комнаты, а также площадки для велосипедов.

Между тем на Ярославское направление готовятся выйти 15 современных поездов. Первые составы "Иволги 4.0" запустят в мае 2025 года. Жители Болшева, Мытищ, Пушкина, Щелкова и других городов Ярославского направления смогут быстрее добираться до пункта назначения в пиковое время.

Ранее сообщалось, что график движения поездов изменится на МЦД-3 и Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД). Изменения затронут МЦД-3 1 марта, а участок Ленинградского направления Москва – Тверь – Бологое – с 1 по 31 марта.