Туристический поезд "Цветущая степь" начнет курсировать 4 апреля

Фото: телеграм-канал "Ростов city NEWS"

Туристический поезд "Цветущая степь" начнет курсировать между Москвой, Ростовом-на-Дону и Элистой 4 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Как отмечается в сообщении, поезд открывает юбилейный, пятый сезон курсирования. Длительность путешествия составит четыре дня. В составе поезда есть вагоны "люкс", СВ и купе; вагон-ресторан и вагон-бар; вагон-душевая, а также вагон-спа с инфракрасной сауной.

Между тем новый туристический поезд выходного дня "Сказочный экспресс" начнет курсировать из Москвы 28 марта. Как рассказали в пресс-службе РЖД, он будет следовать по круговому маршруту Москва – Киров – Ростов Великий – Переславль-Залесский – Москва.

Кроме того, весной будет запущен туристический поезд – "Волжский вояж". Он начнет свою работу из Москвы 24 апреля, но билеты на рейс уже появились в продаже.