График движения изменится на МЦД-3 и Ленинградском направлении ОЖД в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

График движения поездов изменится на МЦД-3 и Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в марте. Об этом предупредила Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) в телеграм-канале.

Уточняется, что изменения затронут МЦД-3 1 марта, а участок Ленинградского направления Москва – Тверь – Бологое – с 1 по 31 марта.

Причиной стали технологические окна, в связи с чем поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, некоторые будут отменены. Часть составов на участке Москва – Клин, Тверь – Москва и Тверь – Лихославль – Тверь будет отменена на всем маршруте, а еще часть проследует с отменой остановок.

В компании добавили, что пассажиры смогут ознакомиться с актуальным расписанием на информационных стендах станций, на сайте компании в разделе "Пассажирам", а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Тем временем на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) начались тестовые поездки электропоездов ЭП2Д. Они следуют по направлениям от Ярославского вокзала до Сергиева Посада, Фрязина и Фрязева и передвигаются в часы минимального пассажиропотока, чтобы не мешать движению.

Кроме того, на это направление до конца 2025 года выйдут 15 современных поездов. Первые составы "Иволги 4.0" запустят уже в мае текущего года. Жители Болшева, Мытищ, Пушкина, Щелкова и других городов Ярославского направления смогут быстрее добираться до пункта назначения в пиковое время.