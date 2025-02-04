В 2025 году поездки в метро Москвы станут тише и плавнее

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Московском метрополитене в 2025 году установят 15 километров бесстыковых рельсов, за счет чего поездки станут тише и плавнее. Об этом в телеграм-канале сообщает Дептранс со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

По данным ведомства, в метро уже установлено почти 400 километров бесстыковых рельсов, или половина от всей протяженности путей в подземке. Они есть на большей части линий. Благодаря этому на пути крайне редко встречаются места, где рельсы соединяются. Именно поэтому поезда едут плавнее и тише.

"Такого эффекта "бархатного пути" удается добиться благодаря технологии алюминотермитной сварки", – рассказали в департаменте.

Работы по установке будут проходить в ночное время, чтобы не мешать движению поездов и пассажирам.

Между тем на Ярославском направлении Московской железной дороги до конца 2025 года выйдут 15 современных поездов. Первые составы "Иволги 4.0" и ЭП2Д запустят уже в мае текущего года. Жители Болшева, Мытищ, Пушкина, Щелкова и других городов Ярославского направления смогут быстрее добираться до пункта назначения в пиковое время.