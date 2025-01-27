График движения поездов на МЦД-3 изменится до конца февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

График движения поездов третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) изменится в феврале. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, с 1 февраля до конца месяца на станции Митьково будет изменено время отправления первых и последних поездов. В сторону Зеленограда-Крюково первый поезд будет отправляться в 06:12, последний – в 01:02. В сторону Ипподрома первый поезд будет отправляться в 05:43, последний – в 00:33.

Кроме того, на Ленинградском и Казанском направлениях с начала движения до 06:00 интервалы движения частично увеличены до 20 минут.

Между тем график движения поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3 изменится с 3 по 28 февраля в связи с ремонтными работами на путях и модернизацией инфраструктуры. Изменения коснутся поездов третьего диаметра на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково. Также временно прекратят движение некоторые поезда на участке Москва – Клин – Москва и Тверь – Лихославль – Тверь.