График поездов Ленинградского направления ОЖД и МЦД-3 изменится до 28 февраля

Фото: телеграм-канал "Московско-Тверская ППК"

График движения поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) изменится с 3 по 28 февраля в связи с ремонтными работами на путях и модернизацией инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Расписание поменяется у поездов третьего диаметра на участке Зеленоград–Крюково – Москва – Зеленоград–Крюково, а ряд поездов будет отменен. Также временно прекратят движение некоторые поезда на участке Москва – Клин – Москва и Тверь – Лихославль – Тверь.

Жителей и гостей столицы просят заранее смотреть актуальное расписание в приложении "РЖД Пассажирам" и на сайте перевозчика, а также на информационных стендах на станциях.

Между тем изменения внесут в график движения ряда электричек на участке Александров – Куровская Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) 23 января.

Несколько электричек, курсирующих между Александровом, Орехово-Зуево и Куровском, будут выведены из расписания. Пригородный поезд № 6424/6423 Александров – Куровская отправится в рейс на 13 минут раньше, а № 6444 Александров – Орехово–Зуево – позже на 4 часа 31 минуту.