График поездов Ленинградского направления ОЖД и МЦД-3 изменится 27–30 января

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

График движения поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьего Московского диаметра (МЦД-3) изменится с 27 по 30 января в связи с ремонтными работами по обновлению путей. Об этом сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) в телеграм-канале.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут следовать по новому расписанию. Некоторые поезда будут выведены из графика.

Также ряд поездов на маршруте Москва – Клин – Москва и Тверь – Лихославль – Тверь будет отменен, а часть поездов проследует без остановок на указанных участках, обратили внимание в пресс-службе.

Узнать о корректировках в графике движения электричек можно на информационных стендах на станциях, в разделе "Пассажирам" на сайте компании и мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Между тем до 31 января изменится расписание ряда электричек МЖД. У некоторых поездов, следующих по маршруту Рязань-1 – Рыбное – Голутвин – Москва-Пассажирская-Казанская, а также на участке Ряжск – Рязань-2, изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Кроме того, из расписания выведут поезда № 6005 и 6012 сообщением Рязань-1 – Дивово и в обратном направлении.