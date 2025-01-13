График некоторых электричек МЖД изменится до конца января

Фото: телеграм-канал "ЦППК"

График некоторых электричек изменится до 31 января в связи с обновлением инфраструктуры, сообщает Московская железная дорога (МЖД) на сайте. Изменения коснутся поездов, осуществляющих маршруты через Московскую и Рязанскую области.

Так, 14, 23 и 28 января с 07:40 до 10:40 будут проводиться работы на участке пути между станциями Дивово и Рыбное. В связи с этим у некоторых электричек, следующих по маршруту Рязань-1 – Рыбное – Голутвин – Москва-Пассажирская-Казанская, а также на участке Ряжск – Рязань-2, изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Из расписания выведут поезда № 6005 и 6012 сообщением Рязань-1 – Дивово и в обратном направлении. Также с 27 по 31 января на участке пути между станциями Лесок и Листвянка с 08:30 до 11:30 будут проводиться работы. На фоне этого у ряда электричек, которые следуют по маршруту Рязань-1 – Гавердово – Ясаково – Листвянка, изменится время отправления и прибытия.

МЖД рекомендовала пассажирам ознакомиться с изменениями в расписании при помощи информации на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД пассажирам".

Между тем до конца января в связи со строительством московского городского вокзала Петровско-Разумовская поменяется график движения поездов МЦД-1. Изменения в расписании вступили в силу 9 января и будут действовать с 19:00 до 07:30.

На Савеловском направлении частично увеличили интервалы движения составов. После 19:00 – до 15 минут, а после 23:00 – до одного часа. С начала движения до 07:00 интервалы увеличены до 40 минут.