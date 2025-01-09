График движения поездов МЦД-1 изменится в январе

Фото: потал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения поездов МЦД-1 изменится до конца января в связи со строительством московского городского вокзала Петровско-Разумовская. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Изменения в расписании вступят в силу 9 января, в четверг, и будут действовать с 19:00 до 07:30.

На Савеловском направлении частично увеличат интервалы движения составов. Так, после 19:00 – до 15 минут, а после 23:00 – до одного часа. С начала движения до 07:00 интервалы будут увеличены до 40 минут.

Кроме того, на участке между станциями Савеловская и Бескудниково в период с 23:00 до 07:30 поезда будут двигаться в обе стороны, но только по одному пути. Пассажирам рекомендуется перед выходом на платформу проверять информацию о пути отправления.

Также некоторые поезда не будут останавливаться на станции Дегунино, а часть поездов проследуют от и до станций Лобня и Бескудниково.

Помимо этого, на Белорусском направлении будет наблюдаться увеличение интервалов движения поездов. После 21:00 они составят 15 минут, а после 22:00 и до 07:00 – 40 минут.

Часть поездов будет следовать от и до Белорусского вокзала, при этом некоторые составы не будут останавливаться на станциях Беговая, Тестовская, Сетунь, Немчиновка и Баковка.

Уточняется, что изменения внесены и в расписание аэроэкспрессов, курсирующих в утренние и вечерние часы. Для поездок в аэропорт Шереметьево можно воспользоваться автобусами № 1195 (до терминалов В и С) и 1195D (до терминала D). Эти автобусы отправляются от станции метро "Ховрино".

Между тем расписание движения пригородных поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 14 по 16 января. В это время будут проводиться ремонтно-путевые работы по модернизации инфраструктуры.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию. Часть поездов на участке Москва – Клин – Москва и Тверь – Лихославль – Тверь отменят на всем маршруте.