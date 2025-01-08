До 93% москвичей получат рельсовый транспорт в шаговой доступности к 2030 году

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До 93% жителей столицы получат в шаговой доступности рельсовый транспорт к 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

На данный момент, как он утверждает, уже более 90% москвичей проживают возле станций метро, МЦК и МЦД. При этом в прошлом году около миллиона жителей столицы получили метро в пешей доступности.

В департаменте отметили, что благодаря открытию семи станций метро Троицкой линии и станции "Потапово" Сокольнической линии снизилась нагрузка на Калужское, Варшавское и Филатовское шоссе, МКАД, Ленинский проспект, проспект Вернадского и Профсоюзную улицу.

Кроме того, с запуском Троицкой линии около 900 тысяч человек получили новые маршруты, а первая наземная отапливаемая станция "Потапово" предоставила 50 тысячам жителей района Коммунарка метро в пешей доступности. Она также на 30% уменьшила нагрузку на станцию "Новомосковская" Сокольнической линии.

28 декабря 2024 года Собянин открыл полноценное движение по Троицкой линии метро. Там появились новые станции "Новомосковская", "Коммунарка" и "Корниловская".

До 2028 года в столице построят более 250 километров дорог и 12 станций метрополитена. Об этом сообщал заммэра столицы Владимир Ефимов. По его словам, финансирование этих проектов предусмотрено в рамках Адресной инвестиционной программы города.

