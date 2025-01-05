Собянин: у станций метро "Кленовый бульвар" и "Яхромская" открылись новые выходы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новые выходы открылись у станций "Яхромская" Люблинско-Дмитровской и "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линий метро. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Теперь со станции "Кленовый бульвар" можно выйти к музею-заповеднику "Коломенское". Новый павильон продолжает концепцию дизайна станции. Его форма сделана через авторское прочтение силуэта дворца Алексея Михайловича, расположенного в заповеднике.



"Для маломобильных пассажиров установили лифт, а для помощи в навигации слабовидящим уложили специальную тактильную плитку", – подчеркнул мэр столицы.

Кроме того, у станции "Яхромская" появились выход к Яхромскому проезду и дополнительный на нечетную сторону Дмитровского шоссе. Павильон был отделан металлическими салатовыми панелями в цвет 10-й линии метро.

28 декабря 2024 года Собянин открыл полноценное движение по Троицкой линии метро. Там появились новые станции "Новомосковская", "Коммунарка" и "Корниловская".

До 2028 года в столице построят более 250 километров дорог и 12 станций метрополитена. Об этом сообщал заммэра столицы Владимир Ефимов. По его словам, финансирование этих проектов предусмотрено в рамках Адресной инвестиционной программы города.

