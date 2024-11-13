В Москве за три года построят 12 новых станций метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

До 2028 года в Москве будет построено более 250 километров дорог и 12 станций метрополитена. Финансирование этих проектов предусмотрено в рамках Адресной инвестиционной программы города, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

На карте метро появится новая линия – Рублево-Архангельская, на которой расположатся восемь станций от "Шелепихи" до "Ильинской". Они получат названия "Звенигородская", "Липовая роща", "Строгино" (с пересадкой на Арбатско-Покровскую линию), "Серебряный Бор", "Бульвар Генерала Карбышева", "Народное Ополчение" (с пересадкой на БКЛ), "Ильинская", "Рублево-Архангельское".

Еще четыре станции откроются на Троицкой линии, на участке между "ЗИЛ" и "Новаторской". Их названия: "ЗИЛ" и "Крымская" (пересадочные на МЦК), "Вавиловская" и "Академическая" (с пересадкой на Калужско-Рижскую линию).

Также до конца 2027 года в столице будет активно развиваться дорожная инфраструктура. В частности, будет завершено соединение южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) с автомобильной дорогой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Кроме того, будут построены мосты через Москву-реку, в том числе в створе Берегового проезда и улицы Мясищева на западе города.

Также в планах закончить работы по обновлению Симоновской, Крутицкой и Карамышевской набережных, а также набережной Москвы-реки от парка "Фили" до территории театра "Мастерская Петра Фоменко".

Ранее Мосгордума приняла закон "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов". Согласно документу, в указанные годы будут построены в том числе 2 электродепо и 48 путепроводов, мостов, эстакад.