Москомархитектура приостановила проектирование МЦД-5

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Проектирование пятого Московского центрального диаметра приостановлено комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы, передает Агентство "Москва".

МЦД-5 должен был связать Ярославское и Павелецкое направления. Согласно проекту, протяженность маршрута рассчитана была на 89 километров c 39 станциями. При этом конечными станциями должны были стать Пушкино и Домодедово.

Проектирование МЦД-5 велось с 2022 года. Тогда заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявлял о начале разработки пятого диаметра. В планах указывалось, что тоннель с четырьмя пересадочными станциями для пятого маршрута мог бы пройти через центр города.