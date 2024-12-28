Сергей Собянин открыл полноценное движение по Троицкой линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл новые станции "Новомосковская", "Коммунарка" и "Корниловская" в составе Троицкой линии метрополитена.

"В московском метростроении двумя этапами – сегодня и в сентябре месяце – мы построили первую очередь новой Троицкой линии метро от БКЛ до "Коммунарки" и "Новомосковской". Семь станций, которые улучшат транспортную доступность почти 900 тысячам москвичей", – сказал Собянин, добавив, что дальше линия пойдет до МЦК – до ЗИЛ – и на юг до Троицка.

Станция "Новомосковская" находится у пересечения Проектируемого проезда № 7051 с автодорогой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Станция "Коммунарка" расположена вдоль Проектируемого проезда № 7051 в районе пересечения улиц Александры Монаховой и Сосенский Стан, а "Корниловская" – вдоль Калужского шоссе на пересечении с улицей Академика Корнилова.

Мэр города поблагодарил строителей и специалистов транспортного комплекса за проделанную работу и подчеркнул, что строительство и работа метро продолжатся и в новогоднюю ночь. Собянин также поздравил присутствующих на открытии станций с наступающим Новым годом.

Троицкая линия метро длиной более 43 километров с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД. В ее зоне проживают более 1,5 миллиона человек. Прогнозируется, что линией будут пользоваться более 325 тысяч пассажиров в день.

До 2028 года в столице построят более 250 километров дорог и 12 станций метрополитена. Об этом сообщал заммэра столицы Владимир Ефимов. По его словам, финансирование этих проектов предусмотрено в рамках Адресной инвестиционной программы города.

При этом Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства столицы перед Мосгордумой говорил, что к 2030 году планируется открыть более 40 станций метро и МЦД.