Общественное пространство появится у станции "Корниловская" Троицкой линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Новое общественное пространство появится возле станции "Корниловская" Троицкой линии метро, которая достраивается в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова.

"Площадь работ составит почти 9 гектаров. Около 2 гектаров замостят плиткой, уложат свыше 20 тысяч квадратных метров асфальта", – рассказал он.

Кроме того, рабочие разобьют свыше 4 гектаров газона, высадят более 200 крупных деревьев и свыше 2 тысяч кустарников, а также установят новые павильоны для остановок общественного транспорта, скамейки и велопарковки.

Сейчас на стройплощадке вдоль Калужского шоссе продолжаются активные работы – специалисты асфальтируют территорию, устанавливают гранитное мощение, а при наступлении положительных температур занимаются озеленением.

"Завершен первый этап благоустройства территорий. <...> Расширили существующие тротуары и оборудовали новые, <...> заменили фонари и установили опоры контрастного освещения у наземных переходов", – напомнил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Антон Акулов.

В следующем году рабочие планируют закончить благоустройство близлежащей территории.

Сейчас на заключительном этапе находится обустройство самой станции метро, подчеркнул руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков. В частности, завершается монтаж инженерных систем и оборудования, ведутся пусконаладочные работы.

"В подземной части и наземном вестибюле станционного комплекса продолжается архитектурная отделка пассажирской зоны и служебных помещений", – сказал он.

В это же время специалисты Мосгосстройнадзора, по данным председателя службы Антона Слободчикова, завершили уже 16-ю выездную проверку на соответствие выполненных работ проектной документации.

В октябре 2024 года Сергей Собянин оценивал станцию "Корниловскую" как находящуюся в высокой степени готовности. Он напоминал, что четыре станции Троицкой линии уже открылись. Ожидается, что линия станет одной из самых протяженных в метро и самой длинной линией за МКАД.

