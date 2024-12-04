Собянин: доля новых вагонов в метро Москвы к 2030 году увеличится до 90%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 90% вагонов столичного метро обновят к 2030 году, рассказал Сергей Собянин в прямом эфире телеканала Москва 24.

Градоначальник отметил, что когда только начиналась работа над этим проектом, было всего 13% новых вагонов метро, сейчас таких вагонов – 75%.

"Осталось всего лишь 25%. Но это тысячи вагонов, это огромные, колоссальные затраты, огромный труд машиностроителей. Мы планомерно двигаемся к тому, чтобы все вагоны метро были новыми. Постепенно линию за линией переводим на новые вагоны метро", – поделился мэр.

Ранее Собянин заявлял, что до 2027 года в Москве достроят почти 30 километров линий, 12 станций и 2 электродепо. Кроме 4 станций, на участке от "ЗИЛ" до "Новаторской" планируется построить еще 8 остановочных пунктов на новой Рублевско-Архангельской линии, от "Шелепихи" до "Ильинской".