График движения поездов изменится на Ленинградском направлении ОЖД 14–16 января

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Расписание движения пригородных поездов изменится на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) с 14 по 16 января. Об этом сообщается в телеграм-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

В это время будут проводиться ремонтно-путевые работы по модернизации инфраструктуры.



Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены.

Часть поездов на участке Москва – Клин – Москва и Тверь – Лихославль – Тверь отменят на всем маршруте, часть – проследует с отменой остановок.



С изменениями в расписании движения пригородных поездов пассажиры могут ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО "МТ ППК", на сайте компании в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее появилось расписание поездов Московского ж/д узла на новогодние праздники. По 7 января поезда будут следовать по расписанию субботы. Расписание воскресенья будет действовать 8 января, а в четверг, 9 января, поезда будут ходить по расписанию понедельника.

Кроме того, в Рождество поезда МЦД будут ходить до 03:00. Интервалы движения на МЦД-1 и МЦД-4 составят 20 минут, в то время как на МЦД-2 и МЦД-3 – 15 минут.

