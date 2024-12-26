Интервалы движения временно увеличены на Таганско-Краснопресненской линии

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На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на путях, сообщает столичный Дептранс.

Движение поездов не осуществляется от станции "Жулебино" до станции "Текстильщики". В то же время в обратном направлении составы продолжают движение, но с увеличенным интервалом.

Между тем появилось расписание поездов Московского ж/д узла на новогодние праздники. Так, 28 декабря поезда будут следовать по расписанию пятницы. С 29 декабря по 7 января – по расписанию субботы. Расписание воскресенья будет действовать 8 января, а в среду, 9 января, поезда будут ходить по расписанию понедельника.

Кроме того, в Новый год и Рождество поезда МЦД будут ходить до 03:00. Интервалы движения на МЦД-1 и МЦД-4 составят 20 минут, в то время как на МЦД-2 и МЦД-3 – 15 минут.