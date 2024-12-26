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26 декабря, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 декабря

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 декабря

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Движение в Москве остается рабочим, общая интенсивность составляет 4 балла, сообщили в ситуационном центре ЦОДД. Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра.

Днем ожидаются локальные затруднения на МКАД между Дмитровским и Ленинградским шоссе, на Третьем транспортном кольце – от Рижской до Савеловской эстакады, а также в пределах Садового кольца.

Вечером осложнить движение могут строительные работы на МКАД в районе Варшавского шоссе, погодные условия и аварии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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