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Новости

25 декабря, 22:00

Транспорт

"Московский патруль": число случаев неправильной парковки в Москве сократилось на 50%

"Московский патруль": число случаев неправильной парковки в Москве сократилось на 50%

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С начала текущего года число случаев неправильной парковки у Площади трех вокзалов снизилось на 50%, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Чтобы дороги города всегда оставались безопасными, Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) круглосуточно контролирует соблюдение правил остановки и стоянки вблизи Площади трех вокзалов. Водителей попросили соблюдать требования запрещающих знаков.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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