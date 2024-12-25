"Московский патруль": число случаев неправильной парковки в Москве сократилось на 50%

С начала текущего года число случаев неправильной парковки у Площади трех вокзалов снизилось на 50%, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Чтобы дороги города всегда оставались безопасными, Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) круглосуточно контролирует соблюдение правил остановки и стоянки вблизи Площади трех вокзалов. Водителей попросили соблюдать требования запрещающих знаков.

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