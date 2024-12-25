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25 декабря, 13:45

Транспорт

Заммэра Максим Ликсутов рассказал о самых значимых транспортных нововведениях в Москве

Заммэра Максим Ликсутов рассказал о самых значимых транспортных нововведениях в Москве

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Заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о самых значимых транспортных нововведениях в Москве. Вице-мэр также рассказал, как они повлияли на дорожную обстановку в столице. По его словам, было внесено более тысячи изменений в районные схемы организации дорожного движения.

Большое интервью с заммэра Максимом Ликсутовым выйдет в среду, 25 декабря, в эфире телеканала Москва 24.

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