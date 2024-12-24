Глава Минпромторга Алиханов назвал безопасной конструкцию SSJ-100

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Конструкция отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) безопасна, заявил в беседе с РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Специалисты продолжают совершенствовать самолет, учитывая данные, которые они получают при его эксплуатации, подчеркнул он.

"Это вопросы из компетенции наших коллег из Росавиации. Они уже заявляли, что SSJ-100 сертифицирован по российским и международным правилам, соответствует всем требованиям летной годности, прошел все необходимые испытания", – заявил Алиханов, отвечая на на вопрос о дополнительных проверках SSJ, которые уже были переданы в эксплуатацию.

Ранее в Росавиации заявили, что поводов отказываться от эксплуатации Sukhoi Superjet 100 нет. Таким образом в ведомстве прокомментировали пожар, произошедший в аэропорту Антальи 24 ноября после посадки SSJ-100.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Согласно результатам предварительного служебного расследования, причиной жесткого приземления стал непрогнозируемый сдвиг ветра. После остановки самолета на взлетно-посадочной полосе загорелось авиатопливо, вылившееся из деформированного топливного бака. При этом само судно не загоралось.

