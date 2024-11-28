В Росавиации заявили, что нет поводов отказываться от эксплуатации SSJ-100

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Поводов отказываться от эксплуатации Sukhoi Superjet 100 нет. Предварительная причина возгорания двигателя самолета авиакомпании "Азимут" после посадки в турецкой Анталье кроется не в его конструкции, сообщили ТАСС в пресс-службе Росавиации.

Однако, уточнили в агентстве, только объективное и всестороннее расследование поможет найти истинные причины ЧП. При этом в Росавиации отметили, что в начале года получили обращение пассажира о состоянии этого воздушного судна. Самолет проверили и он соответствовал всем требованиям.

О пожаре в аэропорту Антальи после посадки SSJ-100 стало известно 24 ноября. Пожарные смогли оперативно потушить огонь, пострадавших нет.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Согласно результатам предварительного служебного расследования, причиной жесткого приземления стал непрогнозируемый сдвиг ветра. После остановки самолета на взлетно-посадочной полосе загорелось авиатопливо, вылившееся из деформированного топливного бака. При этом само судно не загоралось.