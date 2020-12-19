Новости Московского транспорта

Праздничный трамвай "Татра ТЗ" вновь вышел на маршрут в центре города и поздравляет москвичей с Новым годом. Уникальный вагон со световой инсталляцией ходит без пассажиров по трассе знаменитого маршрута А. Увидеть необычный трамвай можно почти каждый день.

"Транспортный комплекс столицы продолжает готовиться к Новому году. На Северном речном вокзале появилась новогодняя елка для всей семьи. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем площадки столичных речных вокзалов как культурные объекты, – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В московском метрополитене начал курсировать еще один "Номерной" празднично оформленный поезд. Он будет перевозить пассажиров Замоскворецкой линии. Внутри поезда создали праздничную атмосферу: хвойные украшения, елочные игрушки и много гирлянд.

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