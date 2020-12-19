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19 декабря, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Дептранс предупредил столичных водителей о возможных затруднениях на дорогах

Количество пострадавших при столкновении поездов под Мурманском выросло до 14

Движение транспорта затруднено на участке Киевского шоссе в ТиНАО из-за ДТП

Под Мурманском произошло столкновение грузового поезда с пассажирским составом

На севере Москвы появится городской вокзал Петровско-Разумовская

Столичный Дептранс предупредил о затруднениях на дорогах в вечерний час пик

ЦОДД посоветовал москвичам отказаться от поездок на машине в ближайшее время

Двухэтажный скоростной поезд "Аврора" показали на Ленинградском вокзале Москвы

Городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 откроют в 2025 году

Праздничный трамвай "Татра ТЗ" вновь вышел на маршрут в центре города и поздравляет москвичей с Новым годом. Уникальный вагон со световой инсталляцией ходит без пассажиров по трассе знаменитого маршрута А. Увидеть необычный трамвай можно почти каждый день.

"Транспортный комплекс столицы продолжает готовиться к Новому году. На Северном речном вокзале появилась новогодняя елка для всей семьи. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем площадки столичных речных вокзалов как культурные объекты, – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В московском метрополитене начал курсировать еще один "Номерной" празднично оформленный поезд. Он будет перевозить пассажиров Замоскворецкой линии. Внутри поезда создали праздничную атмосферу: хвойные украшения, елочные игрушки и много гирлянд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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